الصندل الشفاف على عرش الموضة النسائية

يتربع الصندل الفينيل على عرش الموضة النسائية في صيف 2023، ليمنح المرأة إطلالة صيفية أنيقة وجذابة من ناحية، وإحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن الصندل يأتي هذا الصيف مصنوعاً من خامة الفينيل ذات المظهر الشفاف الجذاب، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تتألق بكعب مصنوع من الأكريليك الشفاف أيضاً، لتضفي على المظهر طابعاً أنيقاً يوحي بالنقاء والشفافية.

وأضافت المجلة أن الصندل الفينيل يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، مشيرة إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع بنطال 7/8، الذي يصل طوله إلى الكاحل، كما يبدو رائعاً مع إطلالة الجينز الداكن الكاملة. ويبدو الصندل الفينيل في قمة الأنوثة والأناقة مع الفساتين والتنانير التي تزدان بنقوش الزهور الحالمة.

ومن ناحية أخرى، أشارت المجلة إلى أن الصندل الفينيل يتطلب العناية الجيدة بالأقدام، لأنه يسلط الضوء عليها.