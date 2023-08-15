مواد مُرّة المذاق.. كثيرة الفوائد

تتمتع المواد المرة بفوائد صحية جمة، إذ تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للميكروبات، وفقاً لمركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، الذي أوضح أن المواد المرة تعمل أيضاً على تحفيز نشاط الأمعاء وتحفيز تكوين العصارة الصفراوية لهضم الدهون، وتعزيز إفراز اللعاب وتخفيف الشعور بالامتلاء بعد الأكل.

وتتمثل المصادر الغذائية للمواد المرة في الهندباء والجرجير والخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والكرنب، إلى جانب البروكلي والفجل والكرفس، والهليون والباذنجان والليمون والجريب فروت.

وتوجد المواد المرة أيضاً في التوابل مثل الزعتر والمريمية واليانسون والكراوية، والخردل والكركم والزنجبيل، إضافة إلى الزيتون والشاي الأخضر والقهوة.