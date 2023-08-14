السمنة لدى الأطفال تترتب عليها عواقب وخيمة

أوردت مجلة «أبوتيكين أمشاو» الألمانية المعنية بالصحة أن الطفل يعاني السِمنة بدءاً من مؤشر كتلة جسم (BMI) يبلغ 19.8، مشيرة إلى أن أسباب السِمنة لدى الأطفال تكمن في التغذية غير الصحية، أي الإكثار من السكريات والدهون، وقلة الحركة، إضافة إلى العامل الوراثي.

وأضافت المجلة أن السِمنة لدى الأطفال قد تترتب عليها عواقب وخيمة، إذ ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى، إضافة إلى مشكلات المفاصل وتشوهات الأقدام مثل الأقدام على شكل حرف X.

كما يعد الأطفال الذين يعانون السِمنة، أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب، بسبب تعرضهم للتنمر والسخرية.

ولمواجهة السِمنة، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإقلال من السكريات والدهون والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وعدم الجلوس طويلاً أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الألعاب.

• السمنة ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى.