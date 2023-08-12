وصفة غالية تحافظ على صحة القلب.. انتبهوا إلى هذه القائمة من الدهون في طعامكم

على عكس الشائع لدى كثيرين ممن يعتقدون بأن الدهون مضرة، هناك دهون مفيدة تعزّز صحة القلب، إذ تمتاز الأحماض الدهنية غير المشبعة بتأثير مضاد للالتهابات ومثبط للتجلط، وتعمل على حماية الخلايا، وتحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

والدهون المفيدة لصحة القلب - حسب الجمعية الألمانية للتغذية - هي الزيوت النباتية مثل زيت بذور اللفت وزيت الزيتون وزيت بذر الكتان وزيت الجوز، إذ تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للصحة.

ويعد زيت بذور اللفت صحياً للغاية؛ إذ يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ويحتوي على فيتامين E والكثير من حمض «ألفا لينولينيك» المهم للصحة، والذي يندرج ضمن الأحماض الدهنية الأساسية «أوميجا 3»، ويحتوي أيضاً على أقل نسبة من الأحماض الدهنية المشبعة غير الصحية.

بينما تعتبر الأسماك البحرية الدهنية - مثل السلمون والماكريل والرنجة - غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة؛ ولذا ينبغي تناولها بمعدل مرتين على الأقل أسبوعياً.

وتتمتع الأحماض الدهنية غير المشبعة بتأثير إيجابي على الدهون بالدم وضغط الدم، إذ تعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ومن ثم تحد من خطر حدوث ترسبات بالأوعية الدموية.

أما الدهون الضارة فهي الحيوانية التي تحتوي على الكثير من الكوليسترول والأحماض الدهنية المشبعة، والتي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض القلب التاجي.

كما تتضمن قائمة الدهون الضارة الدهون النباتية المُصنَّعة التي تستخدم في صناعة رقائق البطاطس والأطعمة الجاهزة والحلوى، وكذلك الدهون المهدرجة مثل المستخدمة في صناعة الوجبات الجاهزة والمخبوزات والحلويات والبسكويت.

وللحفاظ على صحة القلب والصحة بشكل عام، ينبغي اتباع النظام الغذائي لدول البحر المتوسط، والذي يقوم على الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والأعشاب والمكسرات والبقوليات والأسماك والزيوت النباتية، مع تناول القليل من اللحوم، بالإضافة إلى الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات، فضلاً عن المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والكحوليات.