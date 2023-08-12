كيف ستكون غرف الأطفال بعد العودة للمدارس

مع بدء العد التنازلي لاستقبال موسم العودة إلى المدارس، يسارع الآباء إلى تجهيز أبنائهم وشراء المستلزمات المدرسية كالملابس والحقائب، وغيرها من مستلزمات الدراسة. لكن مع الانشغال في التجهيز، يكاد يغيب عن أذهانهم أهمية تغيير وتعديل ديكور غرفة الأطفال لتتناسب مع متطلبات الدراسة، ولتضعهم في الأجواء التعليمية بعد قضاء إجازة صيفية طويلة وممتعة. وهنا يقدم خبراء الديكور في «رويال للمفروشات»، بعض النصائح والخطوات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تجهيز غرف الأطفال أو إعادة ترتيبها.

تعد غرفة الأطفال مملكتهم الخاصة، حيث يقضّون معظم أوقاتهم فيها، لذلك يجب أن يتم تأسيسها بشكل جيد وعملي، وذلك باختيار الأثاث والمفروشات بعناية تامة. وأول ما نفكر فيه عند تجهيز غرفة الأطفال هو السرير، فإضافة إلى شكله المميز وتصميمه المحبب لطفلك، يجب التأكد من أنه عملي، وأن المرتبة تعزز الراحة خلال ساعات النوم. والعنصر الثاني المهم في ديكور غرف الأطفال هو مساحات التخزين والخزائن والرفوف، حيث يجب تصميمها واختيارها لتكون عملية، دون أن تشغل مساحات كبيرة من الغرفة، والأهم من ذلك أن يكون من السهل الوصول إليها وتكون في متناول يد الطفل، فذلك سيعزز الاستقلالية في اختياره ما يريد، كما سيساعده في إعادة ترتيب الغرفة بنفسه دون الحاجة إلى تدخل الكبار.

وفي سياق الحديث عن العودة للمدارس، فإن أهم قطعة أثاث هنا هي طاولة الدراسة، لأن تخصيص مكان للدراسة يساعد على التركيز ويزيد الالتزام والجدية خلال هذا الوقت. ويجب أن يلبي مكتب الدراسة والكرسي الخاص به، جميع حاجيات الطفل وأولها أن يكون مناسباً لطوله وعمره، وأن يكون مزوداً بخيارات تعديل في الارتفاع ليمنح بذلك وضعية جلوس صحية، دون أن ننسى أهمية الإضاءة في جميع أنحاء الغرفة بشكل عام، ولكن بالأخص عند طاولة الدراسة، حيث يمكن تخصيص مكان لطاولة الدراسة تحت النافذة مثلاً، فهي الأمثل لإراحة النظر، أو توزيع مصابيح داخلية في حال كانت الغرفة لا تحظى بإضاءة طبيعية كافية.

أما من حيث النصائح العامة فيحبّذ اختيار الغرف الأوسع في المنزل لتكون غرفة الطفل، فعلى عكس باقي الغرف التي تكون غالباً للنوم أو استقبال الضيوف، تقام في غرف الأطفال العديد من النشاطات، ابتداء من اللعب واللهو واستقبال الأصدقاء إلى الدراسة والنوم.

سارعوا لبداية الموسم الدراسي لهذا العام بخيارات رائعة من «رويال للمفروشات» التي ستزين غرف أطفالكم وتحفّزهم على الدراسة وقضاء أجمل الأوقات.

• غرفة الأطفال مملكتهم الخاصة حيث يقضّون معظم أوقاتهم فيها، لذلك يجب أن يتم تأسيسها بشكل جيد وعملي.