الأظافر المتقصفة.. كابوس مزعج للجمال يمكنكِ التغلب عليه

تعد الأظافر المتقصفة كابوساً مزعجاً للمرأة؛ إذ تقلل من رقتها وأنوثتها وجمالها. ولمواجهة تقصف الأظافر أوصت مجلة Jolie باستعمال مُقوي الأظافر Nail Hardener الذي يعمل على تقوية بنية الأظافر ويجعلها تتمتع بالمتانة والصلابة، بفضل احتوائه على مواد فعالة مهمة لصحة وجمال الأظافر، مثل البيوتين والكيراتين.

وللحصول على نتائج ملموسة، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال باستعمال مقوي الأظافر بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً.

وينبغي ترطيب الأظافر جيداً من خلال تدليكها بزيت الأظافر، لتجنب تعرضها للجفاف، الذي يعد واحداً من أهم أسباب التقصف.

كما ينبغي الإقلال من استخدام مزيل طلاء الأظافر، وتجنب قضم الأظافر. وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقصف الأظافر فيجب حينئذٍ استشارة الطبيب، لأن التقصف قد يشير إلى مشكلة صحية، مثل نقص العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك والبيوتين.