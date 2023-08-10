فستان الـ «بيبي دول» يُطل بنقوش الزهور والألوان المبهجة

يبرز فستان الـ«بيبي دول» نجماً على عرش الموضة النسائية في هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال أن فستان الـ«بيبي دول» المستوحى من عالم اللانجيري يمتاز بقصة على شكل حرف «A»؛ إذ يكون الجزء العلوي ملتصقاً بالجسم، وغالباً ما تتم خياطته تحت الصدر، بينما يمتاز الجزء السفلي بقصة واسعة ومنفوشة وقصيرة.

وأضافت المجلة أن فستان الـ«بيبي دول» يُطل هذا الصيف بقصات متنوعة؛ إذ تأتي بعض الموديلات بأكمام منتفخة أو حمالات، في حين تزدان بعض الموديلات بنقوش الزهور أو تتألق بألوان زاهية ومبهجة.

ويتألق فستان الـ«بيبي دول» أيضاً بقصة البولو؛ إذ يشتمل على ياقة ويزدان بالتقليمات، ما يمنحه طابعاً رياضياً.