نصائح ذهبية لشواء صحي وآمن خلال الصيف

أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن اللحوم المدخنة أو المقددة لا تصلح للشواء، إذ إن ملح التخليل يحتوي على مادة «النتريت»، التي يمكن في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف أن تتفاعل مع البروتينات الموجودة في اللحوم مكونةً مادة «النتروزامين» المسرطنة.

وأضاف المركز أنه إذا تقطرت التتبيلة ودهون وعصير اللحوم في الجمر، فقد ينشأ دخان أزرق، والذي ينطوي على مواد سامة، مثل «الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات»، التي يمكن أن تنتقل إلى الطعام.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي عدم وضع اللحوم المتبلة على الشواية مباشرة، وإنما في رقائق الألومنيوم أو صينية مصنوعة من رقائق الألومنيوم، التي تمنع التقطير.

وعند استخدام رقائق الألومنيوم يُراعى عدم إضافة التتبيلة إلى اللحوم قبل الشواء؛ لأن الأحماض والأملاح قد تؤدي إلى إذابة الألومنيوم وانتقاله إلى الطعام، ما يشكل خطراً على الصحة، لذا من الأفضل إضافة التتبيلة إلى الطعام بعد الشواء. ويُراعى عدم استخدام صينية الألومنيوم أكثر من مرة.

والأفضل من ذلك هو استخدام الصواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ لأنها أفضل للصحة وأكثر متانة واستدامة، فضلاً عن إمكانية غسلها واستخدامها أكثر من مرة.

وبشكل عام، يُفضل إضافة الأعشاب الطازجة إلى الشواية في نهاية عملية الشواء حتى لا تحترق.

• يفضل استخدام الصواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ لأنها أفضل للصحة وأكثر متانة واستدامة.