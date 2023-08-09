نصائح للحفاظ على البشرة.. كلمة السر في توازن «الفلورا»

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية بأن فلورا البشرة هي مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش على سطح الجلد، وتُعرف أيضاً باسم ميكروبيوم الجلد.

وأوضحت أن فلورا البشرة تتكون من مليارات البكتيريا والفطريات المختلفة، مشيرة إلى أن البكتيريا المفيدة مثل بكتيريا حمض اللاكتيك تحمي الجلد من مسببات الأمراض الضارة؛ إذ تحول دهون الجلد إلى أحماض دهنية لتكوّن ما يسمى بطبقة الحماية الحمضية الطبيعية للجلد.

وأضافت الرابطة أنه إذا كانت فلورا البشرة تتمتع بالتوازن، فإن البشرة تكون بصحة جيدة، وتتمتع بالنقاء والنضارة والشباب والحيوية.

ويوجد بعض العوامل التي تُلحق ضرراً بفلورا البشرة، وهي: منتجات العناية الخاطئة والمبالغة في العناية بالبشرة والأشعة فوق البنفسجية وأسلوب الحياة غير الصحي (التدخين والكحوليات)، وبعض الأمراض (التهاب الجلد العصبي والوردية).

كما أن بعض الأدوية تضر بفلورا البشرة، مثل الأدوية المحتوية على الكورتيزون والمضادات الحيوية والمسكنات وأدوية سيولة الدم وأدوية الغدة الدرقية وأدوية الروماتيزم وأدوية ضغط الدم.

وللحفاظ على توازن فلورا البشرة، أوصت الرابطة باستعمال مستحضرات العناية بالبشرة، التي تراعي الأس الهيدروجيني (ph) للبشرة، على أن تخلو المستحضرات من العطور والأصباغ.