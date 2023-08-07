تدابير مفيدة للإقلاع عن التدخين

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على أهمية الإقلاع عن التدخين اليوم قبل الغد، وذلك لتجنب مخاطره الجسيمة على الصحة، حيث إنه على سبيل المثال يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة، وسرطان الفم والحلق.

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن الإقلاع عن التدخين من خلال اتخاذ بعض التدابير المفيدة، أبرزها اتباع طقوس جديدة في المواقف التي يلجأ فيها المرء إلى السيجارة.

فعلى سبيل المثال، يمكن في مواقف التوتر النفسي اللجوء إلى ممارسة تمارين التنفس أو الرياضة، أو تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل بدلاً من التدخين.

وبعد تناول الطعام يمكن التنزه حول المنزل بدلاً من التدخين. وفي المواقف، التي يتعين فيها على المرء الانتظار لفترة زمنية طويلة، يمكن قضاء الوقت في تصفح الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف الذكي، بدلاً من اللجوء إلى السيجارة.