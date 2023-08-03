تحذيرات من مضار التدخين على كل سيجارة في كندا

دخلت حيز التنفيذ في كندا قواعد جديدة تفرض طباعة تحذيرات صحية من مضار التبغ مباشرةً على كل سيجارة إفرادية، في سابقة عالمية على صعيد مكافحة التدخين.

وبموجب القواعد الجديدة التي جرى الإعلان عنها في مايو الفائت، ستُرفق كل سيجارة بعبارات تحذر من مضار التدخين، بينها على سبيل المثال «سمّ في كل نفخة» و«دخان التبغ يضر بالأطفال» و«السجائر تسبب السرطان».

ويُتوقع أن تكون السجائر كبيرة الحجم ذات الملصقات الفردية الجديدة متاحة في المتاجر في غضون عام، تليها السجائر ذات الحجم العادي في أوائل عام 2025. وفي العام 2000، كانت كندا أول بلد يأمر بوضع تحذيرات مصورة على عبوات السجائر. وتهدف أوتاوا إلى خفض عدد المدخنين في البلاد ليصل إلى 5% من السكان، أو حوالي مليونَي شخص، بحلول العام 2035.