نظارة «عين القطة» نجمة هذا الصيف

أفادت مجلة «Elle» بأن نظارة عين القطة (Cat Eye) تمثل نجمة موضة النظارات الشمسية في صيف 2023، على غرار النجمات العالميات، مثل عارضة الأزياء الألمانية لينا جيركه.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نظارة عين القطة تمتاز – كما يتضح من اسمها – بتصميم مستوحى من شكل عين القطة، مشيرة إلى أنها تمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأضافت «Elle» أن نظارة عين القطة تناسب كل أشكال الوجوه، حيث إنها تمنح الوجه قسمات جذابة وحدوداً مثيرة، مع تسليط الضوء على عظام الخدود بصفة خاصة.

وأردفت «Elle» أن نظارة عين القطة تتألق هذا الموسم بتصميم مزركش يجمع بين ألوان عدة، مثل الأسود والبني، مشيرة إلى أن هذا الموديل يناسب كل أنواع البشرة والشعر.