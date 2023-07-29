ارتفاع كبير في مبيعات «هيرميس» الفرنسية للسلع الفاخرة

سجلت مبيعات شركة «هيرميس» الفرنسية للسلع الفاخرة قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقة على الشركات المنافسة، في ظل الطلب القوي على المنتجات باهظة الثمن، وخاصة في الولايات المتحدة والصين.

وذكرت الشركة المصنعة لحقائب بيركين أن أرباحها ومبيعاتها خلال النصف الأول من العام تجاوزت توقعات المحللين، بعد ارتفاع إيراداتها في الأميركيتين خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21% سنوياً.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إنها لاتعتزم زيادة أسعار منتجاتها خلال العام الجاري بعد زيادتها في يناير الماضي.