6 نصائح للتمكين الذاتي الدائم

غالباً ما يصبح الناس ضعفاء عندما تكون لديهم مشاعر سلبية ومستويات منخفضة من الطاقة.

يبدأ التمكين الذاتي من شعورك بالرضا والثقة في إمكاناتك وقدراتك، وأن تستخدم هذه الإمكانات بصورة جيدة.

لا يعني تمكين شخص ما مساعدة شخص ضعيف. يولد الجميع أقوياء، ولديهم مجموعة معينة من المواهب والقدرات.

غالباً ما يصبح الناس ضعفاء عندما تكون لديهم مشاعر سلبية ومستويات منخفضة من الطاقة. لدينا جميعاً احتياطيات مخفية من الهدايا الفطرية والقوى العظمى، لكننا نادراً ما ندركها. لتمكين نفسك، تحتاج إلى التعرف إلى هذه القوى العظمى وقبولها والتصرف بناءً عليها: قدراتك ومواهبك وشجاعتك.

يبدأ التمكين الذاتي من شعورك بالرضا والثقة في إمكاناتك وقدراتك وأن تستخدم هذه الإمكانات بصورة جيدة. فان امتلاك مهارات التمكين الذاتي أو الكفاءة الذاتية لا يعني أنه لن تمر عليك أوقات عليك تشعر فيها بعدم الرضا عن نقسك أو تشعر بأنك محبط تجاه موضوع معين. ولكن امتلاكك لدرجات عالية من التمكين الذاتي سوف يمكنك من التغلب على هذا الشعور.

وتشارك جلنارا عمر مدربة التمكين ومؤلفة كتاب «الطفل والطفل في الداخل»، في أهمية تحرير طبيعة طفلك الداخلية الشجاعة والعفوية والمرحة للعيش في سعادة من خلال ست نصائح للتمكين الذاتي الدائم.

كأطفال صغار، نحن فضوليون وشجعان. ومع ذلك، فنحن نتعلم دون وعي كيف نكون خائفين وقلقين وانعدام الثقة. الخوف يكبح شجاعتنا الفطرية، بينما تؤدي الشجاعة إلى التمكين الذاتي.

تتكون كلمة التمكين الذاتي من كلمتين، «الذات» و«التمكين». لتطوير التمكين الذاتي الدائم، من الضروري أن تعرف «ذاتك» الفريدة. ما الذي يجعلك تشعر بالسعادة والحماس والدافع للوصول إلى أحلامك؟ ما الأنشطة التي تمنحك الفرح والطاقة؟

هل تشعر بالسعادة من مساعدة الناس؟ هل يحفزك الطموح والنمو؟ أو ربما تشعر براحة أكبر في العمل بمفردك وتشعر بالإلهام من الاستقلالية؛ أو ربما تزدهر فقط في مجتمع كبير. كل شخص فريد. ابحث عن طريقك، وابقَ في مسارك.

كيف تتخلص من الخوف

إذا شعرت بالخوف والضيق والاضطراب عليك القيام بما يلي:

■■ خذ نفساً عميقاً، فإن ذلك يساعد على التخلص من الاضطراب والخوف.

■■ حدد مصدر قلقك وخوفك وتعامل معه.

■■ تحدث مع شخص تحبه وترتاح لرأيه ونصيحته.

■■ قم ببعض التمارين الخفيفة.

■■ تناول غذاءً صحياً.

■■ خذ قسطاً جيداً من النوم والراحة.

■■ قم بممارسة شيئاً تحبه مثل الرسم، الغناء، القراءة، والهوايات المفضلة لديك.

■■ تذكر دائماً أن لديك من مخزون الطاقات والقدرات الكثير، فاكتشفه واستفد منه.

6 نصائح للتمكين الذاتي الدائم

1- التعرف إلى الهدايا الفطرية والاحتياجات الأساسية والوصول إليها.

2- قم بمواءمة هدفك مع الاحتياجات الأساسية للحفاظ على تركيزك.

3- مارس الشجاعة لتظل صادقاً مع نفسك وأحلام طفلك الداخلية.

4- ركز على فعل ما يجعلك سعيداً مقابل شراء ما يجعلك سعيداً.

5- ابقَ على مسارك وركّز على رحلتك.

6- تذكر.. تعريفك للنجاح هو السعادة وليس الإنجاز.