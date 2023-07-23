عزّزي مناعتك خلال فصل الصيف

أكثر من أي وقت مضى، نأخذ على عاتقنا صحتنا ونتحمّل نتائج ممارساتنا وعاداتنا الصحية، وكما أصبح الآن متعارفاً لدى الجميع أنه من الضروري جداً تقوية جهاز المناعة لدينا، وبناء الاستجابة المناعية للفيروسات والبكتيريا الخطيرة، من أجل الحفاظ على لياقتنا البدنية والنفسية بصحة جيدة.

ومع موسم سفر العطلات الصيفية وحلول الأشهر الأكثر دفئاً، فإن الرحلات الطويلة وإرهاق السفر والضغط المرتبط بالسفر يمكن أن تضر بصحة وسلامة جهاز المناعة لدينا. إذن كيف يجب أن تعتني بجهاز المناعة لديك وتبقي على أساس صحي وقوي؟

1 تناول فيتامين د: إنه عنصر أساسي في تعزيز نظام المناعة الصحي بشكل كامل.

2 التركيز على بيتا جلوكان: حيث ثبت سريرياً أنها تحمي من العدوى بالبكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، وهي عبارة عن سكريات من الألياف أو (سكريات معقدة).

3 تحسين عادات النوم: سيكون نظام المناعة المعرّض للحرمان من النوم أقل فعالية بشكل ملحوظ في محاربة الأمراض والفيروسات.

4 الحد من التوتر: يمكن أن يؤدي الإجهاد المنخفض والمستمر إلى تراكم الالتهابات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة التعرض للمرض والتوعّك.

5 قم بتعديل نظامك الغذائي: من خلال دمج الأطعمة المعززة للمناعة مثل تناول سمك السلمون والخضار والفواكه الغنية مثل البروكلي والتوت والفلفل الأحمر والبطاطا الحلوة.