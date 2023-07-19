زيت بذور الكتان.. فوائد عديدة محفوفة بالمخاطر

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من زيوت الطعام، والتي قد تناسب استخدامات ولا تناسب أخرى، لكن يبقى زيت بذور الكتان من الزيوت الصحية مع الأطباق الباردة، ولكن عند تعرضه للتسخين تنتج عنه مواد خطرة.

ونصح خبراء التغذية الألمان بعدم تعرض هذا النوع من الزيوت لدرجات حرارة عالية؛ حيث ينتج عنه أبخرة ضارة ومواد سامة وجذور حرة.

ويحتوي زيت بذور الكتان على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 والصمغ والليسيثين والعديد من الفيتامينات والعناصر المضادة للأكسدة. ويعمل زيت بذور الكتان على استقرار نظام القلب والأوعية الدموية ويخفف من شكاوى الجهاز الهضمي المختلفة، مع آثار إيجابية على مرض السكري والربو، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، فضلاً عن تحسين التركيز ووظائف المخ.