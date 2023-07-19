فطريات الرأس.. تتسبب في صلع الرجال والنساء

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فطريات الرأس تندرج ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية؛ حيث إنها قد تتسبب في الإصابة بالصلع للرجال والنساء.

وأوضحت الرابطة أن الفطريات تنتقل إلى فروة الرأس عن طريق التعامل مع الحيوانات مثل القطط والكلاب، كما يمكن أن تنتقل الفطريات من شخص إلى آخر من خلال استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالفطريات مثل المشط وفرشاة الشعر وماكينة الحلاقة والقلنسوة والمناشف.

وتتمثل أعراض الإصابة بفطريات الرأس في احمرار فروة الرأس والحكة وقشرة الشعر وتقصف الشعر وسقوط الشعر ونشوء مواضع صلع مستديرة. وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات الفطريات في صورة شامبو أو محلول أو أقراص أو حقن.

وفي حالة عدم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب، فقد لا ينمو الشعر مجدداً في مواضع الصلع، كما قد تنشأ ندبات في فروة الرأس، مما يمثل كابوساً مزعجاً للنساء بصفة خاصة.