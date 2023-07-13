التهاب دواعم الأسنان قد يسبب أزمات قلبية

قالت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان إن التهاب دواعم السن هو التهاب مزمن يصيب النسيج الداعم المحيط بالأسنان، وتتمثل أعراضه في نزيف اللثة وتخلخل الأسنان وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

وأضافت الغرفة الألمانية أن البكتيريا المسببة لهذا الالتهاب قد تنتقل عبر مجرى الدم وتهاجم البطانة الداخلية للقلب مسببة الإصابة بما يعرف بـ«التهاب الشغاف».

كما أن هذه البكتيريا قد تهاجم الشرايين أيضاً مسببة الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي علاج التهاب دواعم السن في الوقت المناسب؛ حيث يقوم الطبيب بتنظيف المواضع المريضة. وإذا كان التهاب دواعم السن متقدماً، فقد يكون من الضروري إجراء عملية لإزالة الأنسجة الملتهبة.