الهندباء سلاح فعال للوقاية من السرطان

أفادت مجلة «ساينتفيك وورلد جورنال» بأن الهندباء تعد من الأطعمة الغذائية المهمة، التي توفر للجسم العديد من الفوائد، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح خبراء التغذية أن نبات الهندباء له قدرة على تقوية البكتريا المعوية المفيدة أو ما يعرف بالفلورا، فضلاً عن تأثيره المضاد للسرطان.

تحتوي معظم أجزاء نبات الهندباء على العديد من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف القابلة للذوبان، بالإضافة إلى المركبات الفينولية النشطة بيولوجياً. ويحتوي النبات على مركبات نباتية مختلفة مثل الإنولين والكومارين والفلافونويد الأحادي ولاكتونات سيسكيتيربين، وهي مواد لها تأثيرات بعيدة المدى على العديد من الجوانب الصحية المختلفة. ويساعد المحتوى العالي للألياف بالهندباء على تحفيز الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد لفقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي.

وأشارت المجلة العلمية إلى أن باحثون وجدوا تأثيراً مضاداً للهندباء على كل من الالتهابات والسرطان والفيروسات والبكتريا والفطريات والديدان، كما أنها محفزة للمناعة، كما لها تأثير قوي على تعزيز صحة القناة الهضمية.

يمكن تحضير الهندباء وتناولها كأحد مكونات السلطة أو يمكن تناولها بعد سلقها، ويمكن أيضاً تحميص وطحن جذور النبات واستخدامها لإعداد مشروب منقوع بطعم شبيه بالقهوة وكبديل لها.