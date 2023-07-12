الصندل ذو الأربطة لإطلالة صيفية جذابة

أوردت مجلة «Instyle» أن الصندل ذا الأربطة يتربع على عرش موضة الأحذية النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأناقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الصندل ذا الأربطة يأتي هذا الموسم بكعب القطة المفعم بالأنوثة والرقة أو بكعب سميك ذي طابع جريء، كما أنه يكتسي بألوان كلاسيكية هادئة مثل الأسود، أو يتألق بألوان زاهية ومبهجة مثل التركواز.

وأشارت المجلة إلى أن الصندل ذا الأربطة يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو تنورة أو فستان صيفي.