الأصفر الليموني نجم ألوان صيف 2023

أفادت مجلة «Instyle» بأن الأصفر الليموني يهيمن على الموضة النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تجعلها محطاً للأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأصفر الليموني يمتاز بطابع مبهج يبعث على التفاؤل ويعكس الإقبال على الحياة ويضفي لمسة جاذبية على المظهر.

وأضافت المجلة أن الأصفر الليموني يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع الأزرق بلون الجينز والكريمي والرمادي، وذلك للحصول على إطلالة هادئة.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الأصفر الليموني مع ألوان زاهية أخرى مثل الأخضر والبرتقالي والبنفسجي.