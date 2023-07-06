الألوان البراقة تهيمن على موضة الأحذية النسائية

أوردت مجلة «Instyle» أن الألوان الجذابة والبراقة تهيمن على موضة الأحذية النسائية في صيف 2023، لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تشيع أجواء البهجة والمرح وتعكس روح الانطلاق والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن الأحذية تتألق هذا الموسم بلون الكراميل، الذي يضفي طابعاً لذيذاً على المظهر. وتتناغم الأحذية المزدانة بهذا اللون مع الجينز بشكل خاص.

وأضافت «Instyle» أن الأحذية تزهو هذا الموسم بدرجات اللون الأحمر، لاسيما الدرجات الداكنة، مثل البوردو، التي تضفي على المظهر طابعاً مثيراً يخطف الأنظار. وتتناغم الأحذية المزدانة بدرجات الأحمر مع سراويل الجينز أو السراويل، التي تكتسي باللون البيج.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فستجد ضالتها في الأحذية، التي تتلألأ بالألوان الميتالك كالذهبي والفضي. ولمزيد من الفخامة والأبهة، تزدان هذه الأحذية بمظهر برّاق، الذي يمنح المرأة إطلالة ساحرة على غرار سندريلا. ولتسليط الأضواء على هذه الأحذية البراقة، ينبغي تنسيقها مع السراويل والتنانير، التي تكتسي بألوان محايدة، مثل: الأسود والرمادي والأبيض.