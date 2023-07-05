الصغارأكثرعُرضة للإصابة بالطفح الحراري خلال الصيف

أوردت مجلة «بيبي آند فاميليه» أن الرضع والأطفال الصغار أكثر عُرضة للإصابة بالطفح الحراري خلال فصل الصيف، لأن مسام البشرة لديهم تمتاز بصغر حجمها، وبالتالي سرعان ما تتعرض للانسداد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة العرق خلال هذا الفصل.

وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والطفل أن أعراض الطفح الحراري تتمثل في ظهور بثور صغيرة على الجلد مع احمرار الجلد والشعور بالحكة.

ولمواجهة الطفح الحراري، أوصت المجلة الوالدين باستعمال مرهم يحتوي على الزنك، إذ يعمل المرهم على تهدئة البشرة المتهيجة.

«مسام البشرة لدى الأطفال تمتاز بصغر حجمها، وسرعان ما تتعرض للانسداد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة العرق».