مختصون يحذرون من مادة خطرة في طارد البعوض

يمثل البعوض إزعاجاً كبيراً خلال فصل الصيف، وكثيراً ما يُفسد متعة العطلات الصيفية.

ولمواجهة البعوض، أوصى مركز طب السفر الألماني باستخدام طارد البعوض، محذراً من استعمال الأنواع المحتوية على المادة الفعّالة (DEET) مع النساء الحوامل والأطفال الأقل من ثمانية أعوام.

وعلل المركز ذلك بأن الجسم يمتص تلك المادة عن طريق الجلد، ويخزن جزءاً منها داخل الأنسجة الدهنية، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالجسم بفعل تأثيرها المشابه لتأثير السموم العصبية.

وعند استخدام هذه المادة بتركيز عال، فإنها يمكن أن تتسبب أيضاً في التهاب الأغشية المخاطية بالجسم، وقد يصل الأمر إلى الإصابة باستجابات تحسسية، لاسيما لدى الأشخاص الذين يعانون الحساسية. ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز الألماني باستخدام طارد البعوض المحتوي على المادة الفعّالة المعروفة باسم «إيكاريدين» لقلة خطورتها على الصحة، وإن كان مفعولها قصيراً.

وعلى الرغم من إمكانية استخدام هذه المادة مع الأطفال بدءاً من عمر عامين، فإنها قد تتسبب في التهاب العيون والبشرة لديهم.