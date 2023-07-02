فائدة سحرية جديدة لحبة البركة.. باحثون: تأثيرها إيجابي للغاية في علاج ارتفاع ضغط الدم

توصلت دراسة حديثة إلى أن حبة البركة لها تأثير إيجابي للغاية في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية.

وأشارت الدراسة - التي أجراها فريق بحثي من الصين وإيران - إلى أن الحبة السوداء، أو ما يعرف باسم الكمون الأسود، كانت لها تأثير إيجابي للغاية في خفض ضغط الدم.

وفي تحليلات الاستجابة للجرعة، أدى تناول زيت حبة البركة إلى خفض ضغط الدم الانقباضي (بمتوسط 06ر3 مم زئبق) وكذلك ضغط الدم الانبساطي (بمتوسط 69ر2 مم زئبق).

ومن خلال تحليل نتائج الدراسة خلص الباحثون إلى إمكانية تناول حبة البركة كعلاج فعال ضد ارتفاع ضغط الدم.

ولكن الطريقة التي تخفض بها الحبة السوداء ارتفاع ضغط الدم غير مفهومة تماماً، ويعتقد أن هذه البذور السوداء لها تأثير ارتخاء على العضلات الملساء، وقد تعمل على توسيع الأوعية الدموية.

بينما أشار باحثون آخرون إلى أن مستخلصات البذور السوداء قد تساعد في ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة، أو أن الحبة السوداء لها عمل مدر للبول.

وتحتوي بذور الحبة السوداء أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة للتحكم في ضغط الدم.