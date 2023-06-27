«كوفيد طويل الأمد» حالة معقدة.. 36 مليون أوروبي يعانون من آثاره

ذكرت منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا أنه من المرجح أن يكون نحو 36 مليون شخص في المنطقة أصيبوا بآثار صحية طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

و«كوفيد طويل الأمد» هو المصطلح المستخدم لوصف الأعراض التي تستمر بعد المرحلة الحادة من المرض، والتي تستمر أربعة أسابيع، أو التي تظهر مرة أخرى بعد ذلك.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، في مؤتمر صحافي بكوبنهاجن، اليوم الثلاثاء، إن هذا ينطبق على نحو شخص واحد من بين كل 30 أوروبياً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لفهم «كوفيد طويل الأمد» بشكل أكثر دقة.

وتابع: «لا يزال كوفيد طويل الأمد حالة معقدة لا نعرف عنها إلا القليل»، لافتاً إلى أنه بدون تطوير التشخيص الشامل وأشكال العلاج، لن يتعافى المجتمع حقاً من الجائحة.

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ما مجموعه 53 دولة.