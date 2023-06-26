مستحضرات ما بعد التعرض للشمس.. تبرّد البشرة المجهدة

أوردت مجلة «أوكو تست» الألمانية أن مستحضرات ما بعد التعرض للشمس هي منتجات تهدف إلى تبريد البشرة المجهدة والعناية بها وتهدئتها في الصيف.

وأضافت المجلة أن هذه المستحضرات، التي تتوافر في صورة جل أو لوشن، لا تغني عن استخدام كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) عال.

ويمكن استخدام مستحضرات ما بعد التعرض للشمس لتبريد الجلد بعد التعرض لحروق الشمس الطفيفة. أما حروق الشمس الشديدة فتستلزم استشارة الطبيب فوراً، وتتمثل أعراضها في الاحمرار الشديد للجلد وتورمه وتقشره وظهور بثور به.

كما أوصت «أوكو تست» باستخدام مستحضرات ما بعد التعرض للشمس، التي تخلو من المواد الضارة بالصحة كمركبات المِسك مثل «جالاكسوليد»؛ لأنها قد تتراكم في في الأنسجة الدهنية، وكذلك مركبات PEG ومشتقاتها؛ لأن بعضها قد يجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة.

• ينبغي اختيار المستحضرات التي تخلو من المواد الضارة بالصحة كمركبات «جالاكسوليد»؛ لأنها قد تتراكم في الأنسجة الدهنية.