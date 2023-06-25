انتبه لجسمك خلال الصيف.. يحتاج إلى سوائل كافية

شدد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على ضرورة إمداد الجسم بالسوائل على نحو كافٍ خلال فصل الصيف، لأنه في ظل درجات الحرارة الشديدة خلال هذا الفصل يفقد الجسم الكثير من السوائل عبر العرق، ما يرفع خطر الإصابة بالجفاف.

ويمكن الاستدلال على حاجة الجسم إلى الماء من خلال بعض العلامات مثل جفاف الفم والصداع والتعب والغثيان، إضافة إلى الشعور بالعطش بالطبع.

ولإمداد الجسم بالسوائل على نحو كافٍ ينبغي شرب الماء بكمية لا تقل عن 1.5 لتر يومياً، علماً بأن المياه المعدنية تعد أفضل مشروب، لأنها تزخر بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

كما تعد مشروبات العصائر غير المحلاة وشاي الأعشاب مناسبة لهذا الغرض،

ومن المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الماء مثل البطيخ والخيار والخس، إذ يمثل الماء نحو 90% من مكونات هذه الخضروات والفواكه.