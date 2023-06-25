مختصون يحذرون الوالدين من العنف النفسي مع أطفالهم: العواقب خطرة

عادة ما تثير كلمة «العنف» في الذهن، صوراً لأمور مثل الضرب والكدمات ونزف الدماء. ولكن عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال، يمكن أن يلجأ الوالدان للعنف مع أبنائهم دون أن يكون هذا العنف جسدياً. ويعد هذا هو «العنف النفسي» الذي يسمى أيضاً بـ«سوء المعاملة النفسية أو العاطفية».

ويشتمل هذا النوع من العنف على تهديدات باللجوء للإيذاء البدني، مثل: «إذا لم تذهب إلى الفراش فوراً، فسأضربك ضرباً مبرحاً لن تنساه!»، أو قول أشياء مهينة مثل: «لن تصل إلى أي شيء أبداً!».

وعلى الرغم من ذلك، فإن سوء المعاملة العاطفية بالنسبة للأطفال لا يكون لفظياً فقط، إذ يندرج ضمن هذه الفئة أيضاً، تجاهل الطفل أو التزام الصمت معه، ومعاقبته عن طريق حبسه داخل المنزل، أو تعريضه لضغط شديد لكي يجتهد في المدرسة.

ضحية

من جانبها تقول الدكتورة كلاوديا بوس، وهي أستاذة في معهد طب علم النفس التابع لمستشفى جامعة شاريتيه في برلين: «لا يتضرر الأطفال عندما يتعرضون للضرب فقط، فمن الممكن أن تكون للإهمال وسوء المعاملة العاطفية، آثار سلبية أيضاً»، مضيفة أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال يقع ضحية لسوء المعاملة والإهمال، أو كليهما.

ومن الممكن أن يؤدي التعرض لسوء المعاملة في مرحلة الطفولة، إلى عواقب صحية خطرة تستمر طول الحياة، وقد يصل الأمر إلى انتقالها إلى الجيل التالي.

وتوصلت دراسة نُشرت مؤخراً في مجلة «ذا لانسيت بابليك هيلث»، إلى أن أبناء الأمهات اللاتي تعرضن لسوء المعاملة في مرحلة الطفولة (سواء جسدياً أو عاطفياً أو جنسياً) أو للإهمال، كانوا أكثر عرضة للتعرض لمشاكل متعلقة بالصحة العقلية والجسدية أو كليهما.

وتوصلت دراسة أميركية ألمانية شملت نحو 4000 من الأمهات وأطفالهن في الولايات المتحدة، إلى أنه على المدى الطويل، كان أبناء الأمهات اللاتي أبلغن عن تعرضهن لسوء المعاملة في مرحلة الطفولة، أكثر عرضة للإصابة بالربو، واضطرابات قصور الانتباه/فرط النشاط والتوحد، وكان لديهم أيضاً مستوى أعلى من الأعراض والسلوكيات المصاحبة للاكتئاب واضطرابات القلق.

وفي الوقت نفسه، كانت البنات ضمن هذه المجموعة، أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

وبينما أظهر الباحثون وجود صلة بين سوء معاملة الأم أثناء مرحلة الطفولة والمشاكل الصحية التي يتعرض لها أطفالها، لم يتم التوصل إلى دليل على أن السبب الأخير هو السبب المباشر لذلك. ومع ذلك، ترى كلاوديا بوس، مؤلفة الدراسة المقابلة، أن النتائج تدعم الفرضية - التي تدعمها دراسات أخرى تشمل دراسات على الحيوانات - التي تفيد بأن سوء معاملة أمهات المستقبل أثناء فترة الطفولة، يمكن أن يؤثر سلباً في أطفالهن.

دعم مبكر

وتضيف كلاوديا بوس التي تدعو إلى نظام دعم أفضل للتعرف على هذه الأمهات والأطفال في وقت مبكر: «تظهر الأبحاث أنه كلما ازداد تعرض الأطفال لتجارب سوء المعاملة والإهمال، زادت خطورة ذلك، وتكون العواقب الصحية أسوأ على الضحية وعلى الجيل التالي».

وتتابع أستاذة طب علم النفس: «لسوء الحظ فإنه من المعروف أن كثيرين من الآباء الذين يسيئون معاملة أطفالهم أو يتجاهلونهم، كانوا قد عانوا الشيء نفسه في طفولتهم، وصاروا غير قادرين على التأقلم مع الأمر. وبدلاً من إلقاء اللوم عليهم، يجب أن نحاول منح هؤلاء الأشخاص أقصى قدر من الدعم».

وعلى الرغم من أن الآليات الدقيقة التي يتم من خلالها نقل مخاطر عالية من المشكلات الصحية إلى الجيل التالي ليست مفهومة بشكل جيد بعد، تعتقد بوس أن الدعم يجب أن يبدأ قبل فترة الحمل.

وتوضح: «يجب دمج موضوع الإجهاد النفسي بقوة أكبر في الرعاية الصحية العامة، وعلى سبيل المثال، في أمراض النساء وطب الأطفال».

نصيحة

تنصح أستاذة طب علم النفس كلاوديا بوس، النساء اللاتي ينتظرن مولوداً باتباع نظام غذائي صحي وبالرضاعة الطبيعية، إضافة إلى ضرورة إبلاغ الأزواج والزوجات الذين ينتظرون ميلاد طفل جديد، بأهمية صحتهم النفسية، من أجل النمو الصحي لأطفالهم، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تسترجع السيدات اللاتي تحولن إلى أمهات لأول مرة، بشكل خاص، أي صدمات تعرضن لها أثناء فترة الطفولة. وتلفت إلى أنه لا توجد حتى الآن، أي منتديات لكي تتسنى مناقشة هذا الأمر مع الخبراء والمختصين.

• يشتمل هذا النوع من العنف على تهديدات باللجوء للإيذاء البدني، مثل: «إذا لم تذهب إلى الفراش فوراً، فسأضربك»، أو قول أشياء مهينة.