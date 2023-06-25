عقار واعد ضد سرطان القولون يتلقى رأياً إيجابياً

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية «سيرفييه» أول من أمس، أنها تلقت رأياً إيجابياً من الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بشأن عقارها «لونسيرف» الذي يتم أخذه مع جسم مضاد لمحاربة سرطان القولون والمستقيم، وهو مرض تصعب معالجته.

ويتعلق الرأي الإيجابي للجنة الأدوية للاستخدام البشري التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية، بعلاج البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم الذين سبق أن تلقوا بروتوكولين من العلاج بينهما العلاج الكيميائي، لكنّهم لم يستجيبوا لأي منهما، كما أوضحت «سيرفييه» في بيان.

واستندت اللجنة إلى نتائج عالمية لتجربة سريرية في المرحلة الثالثة قورنت خلالها فاعلية عقار «لونسيرف» (تريفلوريدين/تيبيراسيل) وسلامته عندما أخذه المريض من دون أي دواء إضافي، مع تناوله مع الجسم المضاد بيفاسيزوماب.

وسُجّلت بنتيجة مزج العقارين، تحسينات كبيرة في البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين يعانون سرطان القولون والمستقيم المقاوم للعلاج، بعد تقدّم المرض أو عدم تحمّله لبروتوكولين سابقين من العلاج الكيميائي، مقارنة بأخذ «لونسيرف» وحده، كما بيّنت البيانات السريرية للدراسة.

واعتبر نائب رئيس البحوث والتطوير في «سيرفييه» كلود برتران، أن «الطرح الوشيك للدواء في الأسواق يشكّل خطوة مهمة في علاج هذا المرض الفتاك الذي تزداد نسبة الإصابة به في أنحاء العالم».

ويعدّ سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة.