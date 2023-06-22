"ياس مول "يطلق فعاليات استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى

يعتزم ياس مول إطلاق سلسلة مشوقة من الفعاليات الاستثنائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء ترفيهية .

ومن خلال حملة "أنفق واربح"، ستتاح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز يومية قيّمة ابتداءً من 22 يونيو وحتى 1 يوليو 2023. وستكون الجائزة الكبرى لهذا الموسم عبارة عن سيارة Audi e-tron GT موديل 2023.



وسيتم تقديم 10 جوائز مميزة لـ 10 فائزين يومياً من أحدث منتجات Apple، وبطاقات هدايا مقدّمة من مجموعة الدار، مما يتيح لهم خوض تجربة تسوق ممتعة لدى العديد من وجهات البيع بالتجزئة، والضيافة، والترفيه، بما في ذلك "ياس مول"، والمركز التجاري العالمي أبوظبي، وجميع متاجر البيع بالتجزئة في المراكز التجارية التابعة لمجموعة الدار وفنادق جزيرة ياس والمدن الترفيهية و نادي شاطئ السعديات في أبوظبي، فضلاً عن الجيمي مول في العين، والحمرا مول في رأس الخيمة. وسيتم اختيار الفائزين في نهاية كل يوم، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بسيارة Audi e-tron GT 2023 الجديدة كلياً في اليوم الأخير من الفعاليات.



ويحتاج الزوار إلى إنفاق 300 درهم إماراتي على الأقل لدخول السحب على هذه الجوائز المتميزة بمجرد مسح رموز الاستجابة السريعة المنتشرة في جميع أرجاء المول.

وحرصاً على توفير تجربة تسوقٍ لا تُنسى، سيقدم ياس مول مجموعة من العروض الترفيهية الحية، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات المميزة في تاون سكوير، بما في ذلك أنشطة الرسم والأشغال اليدوية للأطفال، والرسم الكاريكاتوري بالقهوة، ونقش الحناء. وضمن أجواء احتفالية غامرة، سيقدم عدد من الموسيقيين عروضاً ساحرة، تشمل العزف على العود وحفلات دي جي حماسية. كما سيقدم المركز التجاري باقة من عروض العيالة التراثية و رقصة الحربية التقليدية 3 مرات يومياً.



وتنتظر الزوار أثناء تجوالهم في مركز التسوق مفاجآت سارة، بما في ذلك التلفزيونات الروبوتية، والمجسمات المصنوعة من المرايا، والشخصيات الرقمية الافتراضية، مما سيضيف الكثير من المتعة ويحفز جلسات التصوير المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيوفر ياس مول باقة واسعة من خيارات التسوق، والترفيه، والطعام بما يروي شغف الزوار مهما تكن اهتماماتهم في مختلف أساليب الحياة العصرية، من موضة وأناقة وجمال مأكولات فاخرة.