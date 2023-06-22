الأظافر تشع بالوردي وألوان مستوحاة من البحر

تزيّن الألوان الزاهية الأظافر في صيف 2023، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة وتعكس التفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر تتألق هذا الموسم باللون الوردي الصارخ، الذي يمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والرقة.

وأضافت أن الأظافر تخطف الأنظار إليها أيضاً، من خلال اللونين الأصفر والبرتقالي اللذين يضفيان طابعاً ساطعاً يشع إشراقاً وحيوية.

كما تتألق الأظافر هذا الصيف بألوان مستوحاة من البحر، مثل: الأزرق والتركواز والمرجاني، التي تشيع أجواء العطلات الشاطئية المفعمة بالمرح والانطلاق.