التنورة الجينز ذات الوسط المنخفض تتربع على عرش الموضة

تتربع التنورة الجينز ذات الوسط المنخفض على عرش الموضة النسائية خلال هذا الصيف، إذ تألقت بها، أخيراً، عارضات أزياء عالميات، مثل: جيجي حديد وبيلا حديد.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الجينز، سواء كانت بقصة «ميني» أو «ماكسي» تتألق هذا الموسم بوسط منخفض لتمنح المرأة إطلالة متحررة تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها.

وأضافت أن التنورة ذات الوسط المنخفض تمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقها، موضحة أنه يمكن التأكيد على الطابع الجريء للتنورة، من خلال تنسيقها مع توب قصير كاشف للبطن (Crop Top).

كما أن تنسيق التنورة مع قطعة فوقية أكبر من المقاس (Oversize) يخلق تبايناً مثيراً يخطف الأنظار. وإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيق التنورة مع تانك توب وبليزر.