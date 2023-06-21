أفضل مطعم في العالم.. وفق تصنيف شهير

منح تصنيف «50 بست رستورانتس» الشهير أمس الثلاثاء لقب «أفضل مطعم في العالم» لسنة 2023 لـ«سنترال» من البيرو، لصاحبيه الطاهيين فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون، وخصص حيّزاً كبيراً لفن الطهو الإسباني.

وأوضحت الجهة المنظّمة التي أقامت احتفالها في مدينة فالنسيا الإسبانية أن المطعم الكائن في ليما حصل على اللقب خلفاً لـ«جيرانيوم» الدنماركي نظراً لأن أطباقه تتسم بـ«تنوّع مكوّناتها» وإلى أن مطبخه يعبّر عن «تاريخ البيرو وتقاليدها».

واحتل «ديسفروتار» في برشلونة المركز الثاني في هذا التصنيف الذي تضعه مجلة «رستورانت» البريطانية، متقدماً على مطعمين إسبانيين آخرين هما «ديفيرسو» في مدريد (بالمركز الثالث) و«أسادور إتشيباري» (بالمرتبة الرابعة).

وارتفع عدد المطاعم الفرنسية ضمن قائمة الـ50 الأفضل من ثلاثة العام الماضي إلى أربعة هذه السنة، هي «تابل» لبروتو فيرجو (في المركز العاشر)، و«سيتيم» لبرتران غريبو (في المرتبة الـ24 ) و«بلينيتود» لأرنو دونكيل (36) و«لا غرونويير» لألكسندر غوتييه (48).

ويصدر تصنيف «50 بست رستورانتس» منذ عام 2002 ويتولى وضعه 1080 خبيراً مستقلاً بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب مطاعم وسواهم، بإشراف مجلة «رستورانت» التابعة لمجموعة «ويليام ريد» الإعلامية.

ويتوزع هؤلاء الخبراء على 27 منطقة في العالم، لكل منها 40 ناخباً، يستطيعون التصويت لـ10 مطاعم بينها ثلاثة على الأقل خارج منطقتهم.

وغالباً ما تتعرض صدقية هذا التصنيف الذي ترعاه مجموعة من العلامات التجارية للانتقاد خصوصاً من الطهاة الفرنسيين الذين يرون أنه قائم على المحاباة ويأخدون عليه افتقاره إلى الشفافية.

وأطلق منتقدوه الفرنسيون واليابانيون والأميركيون تصنيف «لا ليست» عام 2015 الذي يشمل 1000 مطعم في مختلف أنحاء العالم.