طبيبة أمراض جلدية تحذر من خطورة الأشعة فوق البنفسجية

حذرت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، الدكتورة دانييلا هارتمان، من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على الصحة، مشيرة إلى أنها لا تتسبب في الإصابة بحروق شمسية فحسب، بل ترفع أيضاً خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضحت أنه يمكن الوقاية من هذه المخاطر، من خلال تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية من أشعة الشمس (SPF) يراوح بين 30 و50.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من كريم الوقاية من أشعة الشمس، ينبغي وضع كمية كافية منه، بمعدل ملليغرامين لكل سنتيمتر مربع من الجلد. وبتطبيق هذه القاعدة، يحتاج المرء إلى كمية تعادل ثلاث إلى أربع ملاعق طعام لحماية الجلد من الرأس إلى أخمص القدمين.

• لتحقيق الاستفادة القصوى من كريم الوقاية من أشعة الشمس، ينبغي وضع كمية كافية منه.