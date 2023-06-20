وكأن في العين حبة رمل..آلام بالقرنية تتطلب استشارة الطبيب

يُرجع مختصون التهاب القرنية الضوئي الذي يصيب القرنية والشبكية إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة أو بشكل مكثف.

وأوضحت الجمعية الألمانية لطب العيون أن أعراض الإصابة بالتهاب القرنية الضوئي تتمثل في الشعور بآلام في العين وبوجود حبة رمل فيها، وعدم وضوح الرؤية، والحساسية الشديدة للضوء.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على التهاب القرنية الضوئي، والمتمثلة في أضرار مستديمة في القرنية والشبكية.

وللوقاية من التهاب القرنية الضوئي، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة، أي ذات عدسات كبيرة، كما ينبغي أن تشتمل النظارة على أذرع كبيرة لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الساقطة من الجانب أيضاً.

ومن المهم أيضاً أن تكون النظارة مميزة بعلامات مثل UV-400، أي أن بإمكانها فلترة الأشعة فوق البنفسجية التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر، أو علامة CE التي تشير إلى التوافق مع معايير الصحة والسلامة.

للوقاية من التهاب القرنية الضوئي، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة، أي ذات عدسات كبيرة.