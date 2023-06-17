4 فوائد للمكسرات والفواكه المجففة

لا تعتمد الوجبات الغذائية الملائمة لنظام الحياة كثيرة الانشغال في وقتنا الحالي المعايير الصحية، ما يبرز أهمية اختيار أطعمة تتميز بمذاقها الشهي وغناها بالعناصر الغذائية المفيدة. وتمثل الأغذية الفائقة، وخاصةً المكسرات والفواكه المجففة، أحد أبرز الأطعمة الصحية المشبعة واللذيذة التي تحمل العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية، كما تساعد هذه القطع الصغيرة والشهية على تزويد الجسم بالطاقة، وحمايته من المشكلات الصحية المتنوعة.

وتحرص «بتيل» - علامة التمور الفاخرة والرائدة عالمياً - على توفير مجموعة واسعة من أصناف المكسرات والفواكه المجففة التي تعد الخيار الأنسب لتناول وجبات خفيفة صحية. وتضم منتجات العلامة العديد من الأطعمة الطبيعية التي تناسب جميع الأذواق، مثل البندق المكرمل واللوز المحمص. وهنا أربع فوائد للمكسرات والفواكه المجففة التي تعيد صياغة ملامح تجارب تناول الأطعمة اللذيذة والصحية والملائمة للجميع:

1 تعزيز جهاز المناعة: تحتوي الفواكه المجففة على مركبات نباتية مفيدة مثل مضادات الأكسدة الفعالة في تعزيز جهاز المناعة، ما يمنح الجسم قدرة أكبر على مكافحة العدوى والفيروسات. وتحمي مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات، مثل الجوز واللوز، الخلايا من التلف من خلال مقاومتها تأثيرات الجذور الحرة الضارة.

2 بديل طبيعي للسكر الصناعي: تساعد الفواكه المجففة، الغنية بالألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية المعززة للصحة، في توازن معدلات السكر عن طريق إبطاء عملية الامتصاص وتخفيف تأثير الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم.

3 الحفاظ على صحة العظام: تعزز الفواكه المجففة، الغنية بالبروتينات والكالسيوم وغيرها من المغذيات الدقيقة، صحة العظام وتساعد على تقويتها، فعلى سبيل المثال يحتوي المشمش والتين والتمر والبرقوق المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم المفيد جداً للعظام.

4 المساعدة على خسارة الوزن: تساعد بعض الفواكه المجففة والمكسرات على خسارة الوزن عند تناولها باعتدال، بما في ذلك الزبيب والمشمش المجفف والتمر. وتشير الدراسات إلى أن الجسم لا يمتص كل السعرات الحرارية الموجودة في المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو، ما يسمح بالحفاظ على جسم سليم دون زيادة في الوزن.

المكسرات والفواكه المجففة من أبرز الأطعمة الصحية المشبعة واللذيذة التي تحمل العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية.

قطع صغيرة وشهية تساعد على تزويد الجسم بالطاقة، وحمايته من المشكلات الصحية المتنوعة.