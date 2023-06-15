إختراق علمي مبشر لتحسين حياة مرضى السكري

توصل علماء لاختراق جديد في إمكانية تحسين حياة مرضى السكر، حينما تبين أنه يمكن تحويل الخلايا الجذعية من معدة الإنسان إلى خلايا تفرز الأنسولين استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يوفر نهجًا واعدًا لعلاج مرض السكري.

ووفقًا لدراسة أعدها دارسون في "طب وايل كورنيل"، ونُشرت في Nature Cell Biology اكتشف الباحثون أنه " يمكنهم أخذ الخلايا الجذعية التي تم الحصول عليها من أنسجة المعدة البشرية وإعادة برمجتها مباشرة - بكفاءة عالية مذهلة - في خلايا تشبه إلى حد بعيد خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين. كخلايا بيتا. وأدت عمليات زرع مجموعات صغيرة من هذه الخلايا إلى عكس علامات المرض في نموذج فأر لمرض السكري".

وقال كبير مؤلفي الدراسة الأستاذ الجامعي في الطب التجديدي وعضو في معهد هارتمان لتجديد الأعضاء العلاجية جو تشو أن: "هذه دراسة لإثبات المفهوم تعطينا أساسًا متينًا لتطوير علاج ، يعتمد على خلايا المرضى الخاصة ، لمرض السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني الشديد".

والأنسولين هو هرمون ينظم مستويات الجلوكوز في الدم - وبدونه يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل كبير ، مما يتسبب في الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته العديدة.

ويهدف الباحثون في الطب الحيوي إلى استبدال وظيفة خلايا بيتا بطريقة أكثر طبيعية، مع عمليات زرع الخلايا البشرية التي تعمل مثل خلايا بيتا: أي الاستشعار التلقائي لمستويات السكر في الدم وإفراز الأنسولين حسب الحاجة.

ومن الناحية المثالية، قد تستخدم عمليات الزرع خلايا المريض نفسها ، لتجنب مشكلة رفض الزرع.

ويعمل الدكتور تشو على تحقيق هذا الهدف لأكثر من 15 عامًا. حيث اكتشف أن خلايا البنكرياس العادية يمكن أن تتحول إلى خلايا شبيهة ببيتا منتجة للأنسولين.



كما أنه في دراسة أجريت عام 2016، أظهر هو وفريقه أن بعض الخلايا الجذعية في المعدة، والتي تسمى الخلايا الجذعية المعوية ، حساسة للغاية أيضًا لطريقة التنشيط ثلاثية العوامل.

وتبين للباحثين أنه بعد تحويل الخلايا الجذعية المعوية البشرية إلى خلايا شبيهة بالبيتا، قام الفريق بتنمية الخلايا في مجموعات صغيرة تسمى العضيات ووجدوا أن هذه القطع الشبيهة بالأعضاء سرعان ما أصبحت حساسة للجلوكوز، وتستجيب لإفرازات الأنسولين. عند زرعها في فئران مصابة بداء السكري، كانت العضيات الشبيهة بالبيتا تعمل إلى حد كبير مثل خلايا بيتا البنكرياس الحقيقية ، حيث تفرز الأنسولين استجابةً لارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

وقال الدكتور تشو إنه ومختبره لا يزالان بحاجة إلى تحسين طريقتهما بطرق مختلفة قبل اعتبارها للاستخدام السريري.

وتشمل التحسينات الضرورية طرقًا لزيادة حجم إنتاج خلايا بيتا لعمليات زرع البشر ، وتعديلات الخلايا الشبيهة بالبيتا لجعلها أقل عرضة لنوع الهجوم المناعي الذي يقضي في البداية على خلايا بيتا في مرضى السكري من النوع الأول.

في نهاية المطاف، يأمل الباحثون في تطوير تقنية تمكن من الحصاد السهل نسبيًا للخلايا الجذعية المعوية من المرضى، تليها بعد أسابيع زراعة الأعضاء التي تفرز الأنسولين والتي تنظم مستويات السكر في الدم دون الحاجة إلى مزيد من الأدوية.