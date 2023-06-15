ارتفاع «الكوليسترول الضار».. خطر يهدّد الحياة

حذّر أطباء في الجمعية الألمانية لمكافحة أمراض أيض الدهون من خطورة ارتفاع البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضاً باسم «الكوليسترول الضار» على الصحة، مشيرين إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار أطباء الجمعية إلى أن خطر الإصابة بهذه المتاعب الصحية الخطيرة التي تهدّد الحياة، يرتفع أيضاً بالاشتراك مع عوامل خطورة أخرى، مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وأمراض القلب التاجية.

ولمواجهة هذه المخاطر الصحية الجسيمة، شددت الجمعية على ضرورة ألا تزيد قيم «الكوليسترول الضار» في الجسم عن 115 ملغ/ديسيلتر، وألا تزيد قيم «الكوليسترول» الإجمالية (البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) عن 200 ملغ/ديسيلتر.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، بحيث لا تزيد كمية الدهون اليومية على 60 غراماً، علماً بأن الدهون النباتية، التي تتمثل مصادرها الغذائية في المكسرات والبذور والزيوت (كزيت الزيتون وزيت بذر الكتان وزيت بذر اللفت) والأسماك الغنية بـ«أوميغا 3» أفضل للصحة من الدهون الحيوانية.

كما ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة، مع الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية.