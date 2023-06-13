لصاحبات الأظافر الحساسة.. عليكن بالمبرد المناسب

ينصح الخبراء باختيار مبرد الأظافر وفقاً لطبيعة الأظافر، وذلك للحصول على النتيحة المرجوة والحفاظ على الأظافر في الوقت نفسه.

وأفادت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن المبرد المعدني يناسب الأظافر السميكة والصلبة، مشددة على ضرورة استعمالها برفق تجنباً لحدوث تلفيات بالأظافر.

وأضافت أن مبرد الورق المقوي، الذي يحتوي على طبقة من مادة الصنفرة الخشنة، يعد مناسباً للأظافر ذات الطول الجيد، وهذا النوع يمكنه تنعيم حواف الأظافر دون عنف.

وبالنسبة للأظافر الحساسة، فإنه ينبغي استعمال المبرد الكريستالي أو المبرد الزجاجي؛ إذ يحميان الأظافر من التشقق والتقصف.

من ناحية أخرى، أكدت المجلة على أهمية استخدام مبرد الأظافر بشكل سليم؛ إذ ينبغي تحريكه بحركات رقيقة ومتساوية من الطرف الخارجي باتجاه منتصف الظفر، مع مراعاة عدم تحريك المبرد جيئة وذهاباً وتجنب الاحتكاك المفرط.