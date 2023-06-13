«حرب» على ارتفاع ضغط الدم في ماليزيا

قالت وزارة الصحة الماليزية، أمس، إن الحكومة تسعى للحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم بين الماليزيين بنسبة 25% بحلول عام 2025.

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية عن وزيرة الصحة زليخة مصطفي، القول إن هذا الإجراء ضمن مؤشرات الأداء الرئيسة التي تصدرها الوزارة للأمراض غير المعدية، بناء على الأهداف العالمية الخاصة بالأمراض غير المعدية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لعام 2025.

وأضافت أن الأهداف الأخرى تتمثل في خفض استهلاك الملح بنسبة 30%، والإبقاء على معدل البدانة أقل من 15%.

وبالنسبة للمصابين بداء السكرى أشارت زليخة إلى أن الوزارة تقوم بقياس مستويات السكر في الدم بين المرضى الذين يتلقون العلاج في منشآت الرعاية الصحية العامة باستخدام اختبارات الهيموغلوبين الجليكوزيلاتي.

وأضافت: «خلال العام الماضي تم التوصل إلى أن 31.89% من المصابين بداء السكرى حققوا تحسناً في مستويات الدم في السكر لديهم».

وأوضحت الوزيرة أن مرض السكرى ارتفع من 13.4% خلال عام 2015 إلى 18.3% خلال عام 2019، في حين تراجعت نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم من 33.3% خلال عام 2015 إلى 30% في عام 2019.

• من الأهداف التي وضعتها ماليزيا خفض استهلاك الملح بنسبة 30%، والإبقاء على معدل البدانة أقل من 15%.