شرب السوائل في مقدمتها.. نصائح لمواجهة حرارة الصيف

أفاد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا بأن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤدي إلى زيادة إفرازات العرق من أجل تبريد الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الكثير من السوائل، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالجفاف، فضلاً عن ضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن مواجهة حرارة الصيف من خلال بعض التدابير البسيطة، على رأسها شرب السوائل بكمية كافية، أي بمعدل يراوح من لترين إلى ثلاثة يومياً، ويُفضل لهذا الغرض شرب الماء والشاي غير المحلى وعصائر الفواكه المخففة.

وأضاف أنه ينبغي أيضاً ارتداء ملابس مناسبة مصنوعة من القطن الرقيق أو الكتان أو الحرير أو الفسكوز، مع مراعاة أن تكون ذات قصة واسعة وفضفاضة؛ إذ يساعد ذلك على تدوير الهواء وتبريد الجسم.

ومن المهم كذلك أن تكون الملابس ذات لون فاتح؛ لأنها تعكس أشعة الشمس، بخلاف الألوان الداكنة التي تمتص أشعة الشمس وتتسبب في التعرق بشكل إضافي.

من ناحية أخرى، شدد المركز الألماني على ضرورة الانتباه إلى أن بعض الأدوية قد يطرأ تغيير على مفعولها بفعل حرارة الصيف، مثل الأدوية التي تخفض ضغط الدم كحاصرات مستقبلات بيتا ومدرات البول، وكذلك المهدئات مثل البنزوديازيبينات أو بعض مضادات الاكتئاب.

ولتجنب الآثار الجانبية المترتبة على تغير مفعول الدواء ينبغي استشارة الطبيب بشأن هذه الأدوية من حيث مواءمة الجرعة، مع مراعاة حماية الأدوية من أشعة الشمس.

• يُنصح بارتداء ملابس مناسبة مصنوعة من القطن الرقيق أو الكتان، مع مراعاة أن تكون واسعة وفضفاضة؛ إذ يساعد ذلك على تدوير الهواء وتبريد الجسم.