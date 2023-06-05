اليوم الأخطر صحياً في الأسبوع.. ظاهرة تحيّر أطباء

اكتشف أطباء في أيرلندا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة حالات الجلطات القلبية المتزامنة مع بدء أسبوع العمل وفق التقويم البريطاني، ما أثار العديد من الاستنتاجات.

ووجد باحثون ارتفاعاً بنسبة 13٪ في تلك الحالات متزامنة مع بداية أسبوع العمل (يوم الاثنين) بعد تحليل بيانات من 10528 مريضاً عبر أيرلندا.

وتم إدخال المصابين إلى المستشفيات - وفقاً لما ذكرته صحيفة «مترو» - بسبب حوادث أخطر أنواع النوبات القلبية؛ أي احتشاء عضلة القلب الذي يحدث عند انسداد الشريان التاجي الرئيسي تماماً.

وكانت معدلات احتشاء عضلة القلب في أعلى مستوياتها يوم الاثنين.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من شرح ظاهرة التي سميت بـ«الاثنين الأزرق» بشكل كامل، لكن الدراسات السابقة ربطتها بإيقاع الساعة البيولوجية لدينا (دورة النوم أو الاستيقاظ في الجسم).

ويقول طبيب القلب الدكتور جاك لافان: «لقد وجدنا ارتباطاً إحصائياً قوياً بين بداية أسبوع العمل وحدوث احتشاء عضلة القلب».

وأضاف «لقد تم وصف هذا من قبل ولكنه لايزال يثير الفضول. من المحتمل أن يكون السبب متعدد العوامل، ومع ذلك، بناءً على ما نعرفه من الدراسات السابقة، فمن المعقول افتراض عنصر الساعة البيولوجية».

من جهته، قال البروفيسور نيليش سماني، المدير الطبي في BHF، إنه يتم إدخال شخص ما إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية تهدد حياته كل خمس دقائق في المملكة المتحدة، لذلك من الضروري أن يستمر البحث في تسليط الضوء على كيفية حدوث النوبات القلبية وسبب حدوثه.

وأشار إلى أن «هذه الدراسة تضيف إلى الأدلة حول توقيت النوبات القلبية الخطيرة بشكل خاص، لكننا الآن بحاجة إلى تحديد ما الذي يجعلها في أيام معينة من الأسبوع أكثر احتمالية». واعتبر أن «القيام بذلك يمكن أن يساعد الأطباء على فهم هذه الحالة المميتة بشكل أفضل حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح في المستقبل».