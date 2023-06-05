نصائح لمواجهة حرارة الصيف في أماكن العمل

مع قدوم فصل الصيف، قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل أماكن العمل في ضعف تركيز الموظف.

وأوضح المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية أنه يمكن مواجهة حرارة الصيف أثناء العمل من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة، على رأسها ارتداء ملابس خفيفة جيدة التهوية، لاسيما فاتحة اللون، إذ لا تمتص هذه الملابس أشعة الشمس، ومن ثم لا تصل إلى الجسم وتتسبب في سخونته.

وينبغي أيضاً تجنب الأطعمة الثقيلة كالنقانق والبطاطس المحمرة خلال فصل الصيف في وجبة الغداء في العمل؛ لأن هضم هذه الأطعمة الثقيلة يحتاج إلى كمية كبيرة من الدم، ومن ثم يتراجع معدل تدفقه إلى المخ، ما يزيد من فقدان الموظف تركيزه، لذا فمن الأفضل أن يتناول الموظف الأطعمة الخفيفة كالخضراوات والفاكهة في صورة حصص صغيرة موزعة على مدار اليوم.

كما ينبغي تبريد الجسم خلال فترات العمل بوضع بعض قطرات من المياه الباردة على اليدين ومؤخرة الرقبة، إذ يسهم ذلك في تحفيز الدورة الدموية في الجسم على نحو سريع، وتتمتع عملية الترطيب بالماء بنفس تأثير عملية التعرق في الجسم، وتمنحه قدراً كبيراً من الترطيب عن طريق التبخير.

وكي لا يسخن مكان العمل بدرجة كبيرة خلال فترات الذروة ويؤثر ذلك سلباً في الموظفين، ينبغي تهوية مكان العمل في فترات الصباح الباكر، كي يدخل تيار الهواء البارد إليه، على أن يتم إغلاقه بعد ذلك قبل فترة الظهيرة التي تزداد فيها سخونة الجو مرة ثانية. ولأن المصابيح والحواسيب والطابعة وآلة النسخ تتسبب في انبعاث قدر كبير من السخونة داخل أماكن العمل، ما يؤدي إلى زيادة ارتفاع درجة حرارة الجو بداخلها، فإنه من الأفضل أن يتم الاقتصار على تشغيل الأجهزة التي يتم استخدامها فحسب.

• ينبغي تجنب الأطعمة الثقيلة كالنقانق والبطاطس المحمرة خلال فصل الصيف في وجبة الغداء في العمل.