زيت الشفاه.. جمال ووقاية من الأشعة فوق البنفسجية

يمثل زيت الشفاه Lip oil أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2023 ليمنح الشفاه مظهراً مفعماً بالأنوثة.

وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، أن زيت الشفاه يمنح الشفاه مظهراً لامعاً وبراقاً يخطف الأنظار، كما يعتني بالشفاه جيداً بفضل احتوائه على مواد فعالة مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو العسل الأبيض، ويحمي الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بفضل احتوائه على عامل حماية من أشعة الشمس.

وبطبيعة الحال، يعد زيت الشفاه بديلاً لملمع الشفاه، ولكن يمكن أيضاً استخدامه بديلاً لأحمر الشفاه، إذ يوجد زيت شفاه ملون (وردي أو أحمر) أو يحتوي على جزيئات لامعة.

ولأن زيت الشفاه يسلط الضوء على الشفاه من خلال مظهرها اللامع، فإنه ينبغي أن تتسم بقية المكياج بالبساطة والهدوء؛ إذ ينبغي الاكتفاء بتطبيق كريم نهاري ملون (ذي عامل حماية من أشعة الشمس بالطبع)، والقليل من أحمر الخدود لوجه مشرق ولمسات رقيقة من الماسكارا.