Biker Jewelled Satchel.. حقيبة أيقونية

أطلقت Alexander McQueen حقيبة Jewelled Satchel الأيقونية بتصميم جديد وحزام واسع من الجلد، وذلك ضمن تشكيلة موسم ما قبل خريف وشتاء 2023. وتحمل الحقيبة الجديدة اسم Biker Jewelled Satchel، وتتزين بمشبك Knuckle المعدني الخاص بالعلامة وحزام من الجلد بإلهامٍ من تصميم السترة الجلدية الشهيرة McQueen biker. وتتميز الحقيبة باستخداماتها العملية المتعددة، حيث يمكن ارتداؤها على الكتف أو حول الجسم، كما تتوافر بإصدارات متنوعة منها إصداران من الجلد باللونين الأسود والأحمر، وإصدار مصنوع من قماش التويد الملّون، إضافة إلى إصدار جلدي باللون الأسود مزين بدبابيس معدنية فضية اللون.