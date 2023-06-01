جفاف الشفاه.. التوتر النفسي مسؤول أحياناً

يعتبر جفاف الشفاه أحياناً أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.

وأفاد خبراء مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال، أن سبب جفاف الشفاه قد يكمن في نقص السوائل بالجسم بسبب الإسهال، أو بسبب شرب القليل من السوائل، كما أنه قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات في الجسم مثل الحديد والزنك وفيتامين B2.

كما يتسبب التدخين والكحوليات في جفاف الشفاه. وإضافة إلى ذلك، قد يتسبب التوتر النفسي في ذلك، إذ يحد من إفرازات اللعاب.

ولمواجهة جفاف الشفاه، ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يومياً، مع مراعاة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى الإقلاع عن التدخين والمشروبات.

وشددت المجلة على أهمية العناية الجيدة بالشفاه بواسطة بلسم يحتوي على زبدة الشيا أو زيت الجوجوبا. ولهذا الغرض يمكن أيضاً اللجوء إلى بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل عسل النحل، إذ يمتاز بتأثير مطهر ومضاد للبكتيريا ويمكنه علاج الالتهابات الطفيفة.

وكما أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند يعملان على ترطيب الشفاه بفضل محتواهما الدهني العالي.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند يعملان على ترطيب الشفاه بفضل محتواهما الدهني العالي.