تسريحات تغازل الوجه.. مع التقدم في العمر

يحتاج الشعر إلى عناية خاصة مع التقدم في العمر للحفاظ على جماله ورونقه، وكذلك اختيار التسريحات المناسبة.

وأوردت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» أنه ينبغي على المرأة بدءاً من سن 40 عاماً استعمال شامبو يحتوي على الأحماض الأمينية الدهنية والمركبات السطحية للسكر، إذ تعمل هذه المواد الف

اعلة على إعادة فروة الرأس إلى طبيعتها، وكذلك إعادة تكوين الطبقة الهايدرو دهنية لفروة الرأس، التي تعتبر مسؤولة عن توازن فلورا (الأحياء الدقيقة) الجلد.

وينبغي استعمال المستحضرات المحتوية على إستر حمض اللبنيك، إذ تعمل على تهدئة المواضع المصابة بتهيج.

وأشارت بوابة الجمال إلى أن شعر المرأة في الكِبر يحتاج إلى الرطوبة بشكل متزايد، لذا ينبغي استعمال ماسكات العناية أو منتجات الإسبراي المحتوية على بوليمرات العناية، لما تمتاز به من تأثير مرطب، فضلاً عن قدرتها على تحسين بنية الشعر وإصلاح المواضع التالفة.

وفي ما يتعلق بتسريحة الشعر المناسبة، أوضحت البوابة أن الغُرة الملساء والطويلة بعض الشيء تمنح المرأة المتقدمة في العمر مظهراً أكثر شباباً، بخلاف تسريحة الشعر ذات التموجات الدائمة، لكونها تحمل طابعاً عجائزياً.

وبشكل عام، ينبغي على المرأة المتقدمة في العمر باختيار التسريحات، التي تتسم بنعومة ورقة خطوط القَص، والتي تغازل شكل الوجه. كما ينبغي أن تحافظ المرأة على طول شعرها قدر الإمكان، والابتعاد عن الشعر القصير، الذي يعد سمة مميزة للعجائز.

■ ينبغي الحفاظ على طول شعرك قدر الإمكان، والابتعاد عن القصير الذي يُعدّ سمة مميزة للعجائز.