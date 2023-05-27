نصائح لتحديث البيت بأبرز صيحات ديكور صيف 2023

مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج كل بيت إلى تعزيز أجوائه، وإضفاء لمسة مميّزة على الديكور.

في هذا العام، لايزال التركيز قائماً على تحويل مساحة العيش إلى واحة سلام وراحة، حيث تتبع التصاميم الداخلية نهجاً يدعم عافية العقل والجسم والروح. فتوقّع إذن، أن تصطبغ الديكورات المنزلية بلوحة ألوان باستيل مهدّئة للأعصاب، إلى جانب مجموعة من الأقمشة المستدامة والغنية بالقوامات المميّزة، على أن تتخلّل الديكور عناصر على طراز أنماط البيوفيليك والجاباندي بأسلوب متجدّد.

وفيما يلي أبرز الصيحات في عالم الديكور لموسم صيف 2023، يقدمها المدير الإبداعي في شركة سيدار العالمية، ناهل سلو، الذي يشرح كيفية إدخال بعض الصيحات الأكثر رواجاً للموسم، سواء كنت ترغب في تجديد منزلك بالكامل، أو إضفاء لمسات بسيطة على الديكور.

ألوان الباستيل

لا تخلو لوحة الألوان الصيفية من الحيوية، إلا أنّها تميل إلى درجات الباستيل الناعمة، يمكن التوفيق بين الأمرين باختيار مزيج فريد من الألوان، ليبعث الهدوء والحركة في آنٍ معاً على مساحتك. واللافت أنّ مجموعات الألوان الجاهزة لدينا تتشارك كلّها درجاتٍ باهتةً أو بيضاء لتتناغم مع بعضها بعضاً بشكل كامل، فيمكنك إذن، أن تضمّ إليها ألوان الباستيل بدرجات الزهري، والأزرق، والأصفر، والأخضر والأرجواني، كما يحلو لك.

عموماً لا يمكن اعتبار صيحات الباستيل جديدةً تماماً، إذ إنّ الدرجات السكّرية لقيت رواجاً في القرن الـ18، وها هي تعود بقوّة إلى عالم الديكور لعام 2023، لتجتاح شبكات التواصل الاجتماعي مع 22 مليون منشور يتمحور حول ألوان الباستيل #pastel على إنستغرام، و3.8 مليارات مشاهدة لمحتويات بشأن ألوان الباستيل #pastel على «تيك توك».

طراز «البيوفيليك»

لاتزال التصاميم الداخلية المستوحاة من طراز «البيوفيليك» تلقى رواجاً في عالم الديكور، يتمثّل هذا النهج في إدخال عناصر من الطبيعة في التصاميم الداخلية، لتشعر بأنّك في كنف واحة سلام وراحة كما لو كنت بين أحضان الطبيعة، بهذه الطريقة، تهيّئ في منزلك أجواءً ملؤها الهدوء والاسترخاء، لتصفّي ذهنك بعيداً عن ازدحام العالم الخارجي. إليك تشكيلةً من النباتات وديكورات الجدران المستوحاة من الطبيعة، لمدّ جسر تواصل في منتهى السلاسة بين المساحات الخارجية والمساحات الداخلية، فتنقل عالم الطبيعة إلى قلب منزلك.

مساحتك على طراز «الجاباندي»

يدمج طراز الجاباندي ما بين الأسلوبَين الياباني والاسكندنافي، وشكّل إحدى الصيحات الأكثر شعبيةً خلال العامَين الماضيَين. يعود التناغم بين تصاميم الديكور اليابانية والدنماركية إلى الروابط الثقافية التي تربو على أكثر من 150 عاماً. يجمع نمط الجاباندي بين مبادئ التبسيط، والألوان المحايدة والمواد الطبيعية، فيأخذ أفضل ما في العالمَين لابتكار سمات جمالية تزاوج ما بين الأناقة، والحداثة، والعملانية، والدفء والهدوء.

نقشات الخطوط

تشكّل نقشات الخطوط عنصراً عصيّاً على الزمن في تصاميم الديكور. في هذا الموسم، تعود الأنماط الكلاسيكية البسيطة إلى عالم الديكور، حيث تطغى نقشات الخطوط والمربّعات على العناصر، بدءاً من ديكورات الجدران وصولاً إلى الأثاث، والسجاد والبُسط.

واعلم أنّ ديكورات الجدران المزيّنة بنقشة الخطوط قادرة على الارتقاء بديكور المنزل إلى مستوى جديد من الأناقة والرقيّ.

قوامات رائعة الملمس

إنّ القوامات المميّزة لا تقتصر على الأثاث والإكسسوارات فحسب، فيمكنك مثلاً أن تراها في عناصر أخرى، مثل ديكورات الجدران التي تتمتع بملمس مميز. تضع شركة سيدار بين يديك مجموعة «جانيلي آند فولبي» التي تُعتبر خير مثال على ديكورات الجدران التي تجسّد هذه الصيحة، حيث تتسم الألياف الطبيعية المتشابكة بملمس لا يقاوم.