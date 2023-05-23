أعراض نقص السكر في الدم.. وكيفية التعويض سريعاً

ذكرت مؤسسة العلوم الصحية الألمانية أنه يمكن الاستدلال على نقص السكر بالدم مثل خفقان القلب، والتعرق الشديد، وارتعاش الأطراف، والدوار، واضطرابات الرؤية والكلام، وفقدان الوعي.

وأضافت أن هذه الأعراض تحدث عندما يقل مستوى السكر في الدم عن 70 ملليجراماً لكل ديسيلتر، على سبيل المثال بسبب حَقن جرعة كبيرة من الأنسولين.

وعن كيفية التصرف في هذه الحالة، أوضحت المؤسسة الألمانية أنه يتعين على المريض تناول الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل الجلوكوز وعصائر الفاكهة والسكاكر.

ومن الأفضل أن تكون هذه الكربوهيدرات في متناول يد المريض باستمرار للجوء إليها عند الحاجة.